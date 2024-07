Euro 2024, a Lexetier il Premio Giulio Campanati

Il riconoscimento nato in occasione del Mondiale 2014

Il riconoscimento è stato istituito per la prima volta in occasione del Mondiale 2014 in Brasile, per ricordare il "Presidentissimo" Giulio Campanati, arbitro internazionale, a capo dell’AIA dal 1972 al 1990, dirigente UEFA dal 1968 al 1992, scomparso nell’ottobre 2011. L’iniziativa mira a riconoscere l’impegno e la dedizione del 23esimo in campo, proprio come ha fatto Giulio Campanati, che nel corso della sua lunga carriera si è speso per accrescere e rafforzare il movimento arbitrale in Italia e all’estero.