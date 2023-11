Le parole in conferenza stampa del centrocampista dell'Arsenal, tornato a vestire la maglia azzurra cinque mesi dopo l'ultima volta: "Mai pensato di aver lasciato la nazionale, voglio risentire quello che ho provato dopo l’Europeo. Qui stanno crescendo nuovi leader. Il rigore sbagliato a Roma non mi blocca". E sul suo futuro: "Tornerò a giocare in Italia, ma non so quando"

