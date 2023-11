LA SITUAZIONE

La Serbia trova il punto che le serviva per qualificarsi pareggiando contro la Bulgaria. La Croazia vince in Lettonia e avvicina la qualificazione. L'Olanda batte l'Irlanda e vola agli Europei. La Svizzera pareggia con il Kosovo e si qualifica così come la Romania dopo il successo contro Israele. Il Belgio travolge l'Azerbaigian. Il Portogallo batte l'Islanda e chiude a 30 punti: 10 su 10 nel gruppo J. Ecco le classifiche dei dieci gironi con i criteri di qualificazione SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ