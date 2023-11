Serata super per Romelu Lukaku con il suo Belgio, già qualificato a Euro 2024. L'attaccante della Roma è stato protagonista di uno straordinario poker nel primo tempo, nel giro di appena 20' (dal 17' al 37'), in occasione della gara dei 'Red Devils' contro l'Azerbaigian. Due gol di testa e due di destro per Lukaku, che ha così trascinato i suoi nel match poi vinto 5-0

