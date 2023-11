Durante Grecia-Francia ad essere protagonista è stata la tecnologia, anzi la sua assenza. La Francia allo scadere del secondo tempo trova il gol che le avrebbe dato la vittoria, ma l’arbitro non lo vede il pallone che ha varcato la linea e allo stadio non è presente la goal line technology...

Nell'era tecnologica del calcio fa notizia il gol fantasma non convalidato durante Grecia Francia. Motivo: la mancanza della goal line technology all'OPAP Arena di Atene. 90° minuto della partita di qualificazione ad Euro2024 e la Francia, già sicura di partecipare alla competizione, è in attacco per cercare il gol vittoria. Gol che arriva grazie ad una deviazione di Saliakas su cross di Coman. Il pallone tocca il palo e attraversa tutta la porta, oltrepassando la linea. Tuttavia, non viene convalidato: l’arbitro non lo vede e nello stadio non è presente la goal line technology con cui correggere la sua decisione.