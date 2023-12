All’Elbphilharmonie di Amburgo è in programma il sorteggio di Uefa Euro 2024: dall’urna usciranno le tre avversarie dell’Italia di Spalletti, qualificata in virtù del secondo posto nel girone C. Gli azzurri sono in quarta fascia, quindi non è da escludere l’ipotesi di un gruppo di ferro. La cerimonia sarà in diretta sabato 2 dicembre dalle 17.45 su Sky Sport 24 SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Si svolgerà domani, sabato 2 dicembre, all’Elbphilharmonie di Amburgo per il sorteggio di Uefa Euro 2024. Sorteggio che sarà in diretta su Sky Sport 24 a partire dalle 17.45 con la conduzione di Mario Giunta e la presenza in studio di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Nell'urna troveremo anche l’Italia di Luciano Spalletti, qualificata dopo il secondo posto nel gruppo C alle spalle dell’Inghilterra. Lo stesso Ct, il presidente della Figc Gabriele Gravina e il segretario generale Marco Brunelli, saranno presente all’evento. Ad Amburgo anche Gigi Buffon, invitato dall’Uefa insieme ad altre leggende del calcio Europeo.

Le squadre presenti nel sorteggio Oltre ai padroni di casa della Germania, ammessi di diritto, hanno staccato il pass per l’Europeo le prime classificate dei dieci gironi di qualificazione (Albania, Belgio, Danimarca, Francia, Inghilterra, Portogallo, Romania, Spagna, Turchia, Ungheria) e le dieci seconde (Austria, Croazia, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Scozia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera), per un totale di 21 squadre. Le ultime tre caselle saranno riempite al termine dei play off.

Come funziona il sorteggio Le 24 squadre saranno suddivise in quattro urne, in base al piazzamento e ai punti conseguiti nelle qualificazioni. La Germania padrona di casa è inserita nella prima urna, quella delle teste di serie (con posizione già assegnata, A1), insieme alle cinque migliori prime delle qualificazioni. Nella seconda urna le altre cinque prime classificate e la migliore seconda (Austria, 19 punti). A seguire l’urna 3 con altre sei seconde e l’urna 4, con le tre seconde che hanno il punteggio più basso, tra le quali l’Italia, e le tre qualificate dai play off. Prima fascia : Germania, Francia, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Spagna

: Germania, Francia, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Spagna Seconda fascia : Danimarca, Turchia, Ungheria, Albania, Romania, Austria

: Danimarca, Turchia, Ungheria, Albania, Romania, Austria Terza fascia : Scozia, Paesi Bassi, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia

: Scozia, Paesi Bassi, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia Quarta fascia: ITALIA, Serbia, Svizzera, vincente play off 1, vincente play off 2, vincente play off 3

I Ct italiani e le leggende Ci sarà tanta Italia presente al sorteggio di Amburgo e non solo per la presenza della delegazione azzurra e del Ct Spalletti visto che sono altri quattro gli allenatori qualificati con altre formazioni ma di nazionalità italiana: Vincenzo Montella (Ct Turchia), Domenico Tedesco (Ct Belgio), Marco Rossi (Ct Ungheria) e Francesco Calzona (Ct Slovacchia). Inoltre, per il sorteggio, l’Uefa ha voluto alla cerimonia anche diverse leggende del calcio europeo e protagonisti di passate edizioni della manifestazione. Oltre a Gigi Buffon, ci saranno Angelos Charisteas, Brian Laudrup, Ricardo Quaresma, Wesley Sneijder, Blaise Matuidi, David Silva, Tomas Rosicky e Sami Khedira.