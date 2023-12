Cresce l'attesa per quanto accadrà all'Elbphilharmonie di Amburgo, dove stasera è in programma il sorteggio di Uefa Euro 2024: dall'urna verranno fuori le tre avversarie dell’Italia, qualificata dopo il secondo posto ottenuto nel Girone C. Azzurri in quarta fascia, per questo non è da escludere l’ipotesi di un gruppo di ferro. La cerimonia sarà trasmessa in diretta dalle 17.45 su Sky Sport 24, qui il tutto il racconto della giornata con il Live Blog

SORTEGGIO EURO 2024: LE FASCE