Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Times, ai prossimi Europei gli arbitri avranno un ulteriore supporto tecnologico grazie ad un microchip installato all'interno del pallone che rileverà i falli di mano prima di un gol. Non solo: il dispositivo sarebbe in grado di aiutare la squadra arbitrale anche sul fuorigioco

Un microchip all’interno del pallone aiuterà gli arbitri a rilevare i falli di mano durante i prossimi Europei. L’indiscrezione è del quotidiano inglese The Times, secondo cui a Euro 2024 Adidas fornirà palloni dotati di un dispositivo tecnologico in grado di determinare se c’è stato un fallo di mano prima di un gol, ma non solo: il microchip supporterà la squadra arbitrale anche sul fuorigioco.

Come funziona il microchip Secondo quanto riportato, il microchip all’interno del pallone sarà in grado di funzionare insieme alla tecnologia di tracciamento degli arti. Questo consentirà la creazione in tempo reale di rappresentazioni visive 3D degli scheletri dei giocatori. Saranno dunque dispositivi che creeranno per gli assistenti Var un’immagine computerizzata che mostra esattamente il punto in cui la palla ha colpito il corpo. Una soluzione che toglierebbe ogni dubbio sull’esatto punto di contatto tra la sfera e l’arto superiore del calciatore in questione.

Gli esperimenti già riusciti e l’aiuto con il fuorigioco Chi ha già assistito alle sperimentazioni con questi nuovi palloni dotati di microchip ha dichiarato di essere rimasto particolarmente stupito dal livello di precisione. Inoltre, il dispositivo all’interno della sfera sarà in grado di determinare il momento esatto in cui il pallone è stato calciato: questo vuol dire che, insieme alle telecamere per il tracciamento degli arti, fornirà gli elementi per decisioni estremamente precise sul fuorigioco.