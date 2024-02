Kroos torna in nazionale: "Sono ancora in forma"

Il centrocampista tedesco ha annunciato sui propri social il ritorno in Nazionale: "A marzo giocherò di nuovo con la Germania. Perché? Me l'ha chiesto il Ct, sono in forma e sono sicuro che agli Europei possiamo fare bene, molto di più di quanto la maggior parte delle persone credano in questo momento"

