Sheva a Sky: "Regalata gioia alla nostra gente"

Le parole a Sky del presidente della federazione ucraina: "Avevamo il girone più difficile e abbiamo dimostrato grande spirito di gruppo. I giocatori sono riusciti a regalare un momento di gioia alla nostra gente". Shevchenko ha parlato anche di Mudryk: "Ha grande talento. Presentazione al Chelsea con bandiera Ucraina? Un forte segnale per il nostro popolo". E su Euro 2024: "Vogliamo passare primo turno e mandare un messaggio positivo al mondo"

Andrij Shevchenko - presidente della Federazione ucraina - ha rilasciato un'intervista a 'Sky' dopo la qualificazione ai prossimi Europei della sua nazionale: "Il discorso negli spogliatoi con i calciatori è stata un'emozione immensa. Avevamo il girone più difficile e abbiamo dimostrato grande spirito di gruppo. Abbiamo giocato un bel calcio. I giocatori sono riusciti a regalare un momento di gioia alla nostra gente. Sono orgoglioso del carattere dei nostri ragazzi, hanno giocato con grande cuore e vogliamo continuare così".

"Il calcio ha un valore immenso anche in tempo di guerra" Il pensiero di Shevchenko tra guerra e ricerca della normalità: "Non è un buon momento per il nostro paese, quasi non abbiamo festeggiato la qualificazione perché il nostro pensiero e le nostre forze sono rivolte al nostro popolo e ai nostri soldati. Il calcio ha un valore immenso, unisce e riesce a regalare un momento di sollievo ai giovani ucraini. Anche in tempo di guerra cerchiamo di vivere una vita normale".

"Mudryk ha grande talento, bello il suo gesto al Chelsea" Shevchenko - una volta lasciato il campo - ha ricoperto diversi ruoli all'internod del mondo del calcio: "Ho fatto il calciatore, l'allenatore e adesso il presidente. La cosa che mi piace di più è che in tutti i ruoli posso dare una mano per provare a migliorare sempre di più il livello di calcio ucraino". La nazioanale ucraina può vantare grandi giovani talenti, tra tutti, l'attaccante del Chelsea, Mychajlo Mudryk: "Ha grande talento, sognava di segnare con la sua Nazionale. Il fatto che alla presentazione come nuovo giocatore del Chelsea abbia portato con sè la bandiera dell'Ucraina, è un forte segnale per tutto il paese. Negli ultimi mesi è cresciuto tanto".

"Vogliamo passare il girone e mandare un messaggio" "Sono arrivato da poco, i risultati sono incredibili e non soltanto da parte della nazionale maggiore" - il pensiero di Sheva - "anche i più giovani stanno andando bene (Under 14, 16 e 21) e vogliamo che anche loro di qualifichino". L'Ucraina è quindi pronta ad approdare a Euro 2024, dove affronterà, nel Gruppo E, Belgio, Romania e Slovacchia. "A livello sportivo il nostro obiettivo è giocare un bel calcio e puntare a passare il girone. A livello umano sarà un momento molto importante, vogliamo mandare un messaggio positivo al mondo, far conocere la nostra cultura e il nostro paese".

