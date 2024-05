Dalic ha diramato la lista dei pre-convocati della Croazia per i prossimi Europei, al via il prossimo 14 giugno. Il ct si affiderà ai veterani Modric, ancora una volta capitano della propria nazionale, Vida in difesa e agli ex-Inter Perisic e Brozovic a centrocampo. Non mancano gli "italiani": sono i difensori Pongracic del Lecce ed Erlic del Sassuolo e i centrocampisti Pasalic dell'Atalanta e Vlasic del Torino. In attacco c'è anche l'ex Juve Pjaca. La Croazia è nel gruppo B insieme a Italia, Spagna e Albania. Di seguito, la pre-lista completa