Il commissario tecnico dell'Ucraina Sergyi Rebrov ha diramato la lista dei 26 convocati per gli Europei in Germania, comprensiva anche dei 7 giocatori che sono stati inseriti come riserve. Fra loro c'è un solo calciatore proveniente dalla nostra Serie A, il genoano Ruslan Malinovsky. Questa la lista divisa per ruoli dei convocati dell'Ucraina, che a Euro '24 farà parte del gruppo E con Belgio, Slovacchia e Romania.