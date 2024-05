Per l’Italia di Spalletti il primo avversario a Euro 2024 sarà un’Albania molto italiana. Sono infatti ben 10 i convocati dal ct della nazionale albanese Sylvinho che giocano attualmente in Serie A o Serie B: dai portieri Etrit Berisha e Kastrati ai difensori Djimsiti, Hysaj, Ismajli e Kumbulla, fino ai centrocampisti Asllani, Bajrami, Medon Berisha e Ramadani. E ci sono anche diversi altri giocatori che in passato hanno giocato nel campionato italiano, come Manaj, Ajeti e Strakosha. Il 7 giugno il ct brasiliano dovrà stilare la lista definitiva: dovrà quindi rinunciare a un solo giocatore di questi 27 preconvocati. Tra l'altro il ct in conferenza stampa si è espresso in italiano, lingua imparata nel corso della sua esperienza all'Inter nello staff di Roberto Mancini. L’Albania sarà la prima avversaria della nazionale italiana agli Europei in Germania: si sfideranno il 15 giugno a Dortmund, per la prima partita del girone B in cui sono inserite anche Spagna e Croazia.