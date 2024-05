De Roon salterà l'Europeo: "Giornata molto dura"

Il centrocampista dell'Atalanta - che aveva accusato un problema muscolare durante la finale di Coppa Italia - non potrà rispondere alla convocazione dell'Olanda per gli Europei in Germania

Il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon ha annunciato che non potrà prendere parte a Euro 2024 con l'Olanda a causa dell'infortunio subito nella finale di Coppa Italia.

L'annuncio sui social

Ecco le parole di De Roon sul profilo Instagram: "Non riesco a immaginare di aver avuto una settimana nella mia carriera, o nella mia vita, con così tanti alti e bassi. Ho perso la Coppa Italia, non ho potuto giocare la finale, ma ho vinto l'Europa League. In questo stato di euforia ho passato molto tempo con lo staff medico e si è arrivati alla conclusione che non potrò giocare gli Europei. Supererò tutto questo, sosterrò la squadra e i miei compagni come un tifoso, ma oggi è una giornata molto dura. Forza Olanda".

L'infortunio nella finale di Coppa Italia

De Roon è uscito per infortunio durante la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il capitano dell'Atalanta aveva rimediato una lesione muscolo fasciale tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale sinistro. Il centrocampista dell'Olanda aveva già saltato la finale di Europa League tra l'Atalanta e il Bayer Leverkusen.