Il Ct delle Furie Rosse ha annunciato in una conferenza stampa la lista dei 29 giocatori che fanno parte dei pre-convocati per l'Europeo che inizierà il prossimo 14 giugno e durante il quale la Spagna sfiderà l'Italia (20 giugno a Gelsenkirchen). Tre di loro saranno scartati per arrivare alla definitiva lista dei 26

Il Ct della Spagna Luis De La Fuente ha diramato durante una conferenza stampa la lista dei 29 pre-convocati per gli Europei in Germania, in cui le Furie Rosse saranno rivali anche dell'Italia (il 20 giugno a Gelsenkirchen), oltre ad Albania e Croazia nel gruppo B. Il tecnico, che al torneo continentale potrà portare un massimo di 26 giocatore, renderà noti i nomi dei tre 'tagli' dopo le amichevoli del 5 giugno contro Andorra e dell'8 con l'Irlanda del Nord. Le principali novità sono Fermin del Barcellona e Ayoze del Betis. In lista anche i due 'gioielli' 17enni del Barcellona, Lamine Yamal e Cubarsì. Esclusi eccellenti Asensio e Sarabia.