Conclusi ufficialmente campionati, è tempo di concentrarsi sugli Europei. Proprio per questo, in casa Serbia il ct Dragan Stojkovic ha diramato la lista dei 26 convocati per la competizione che si svolgerà in Germania, in diretta su Sky, a partire dal 14 giugno. Sono ben 7 gli ‘italiani’ scelti dal ct serbo: convocati, infatti, il portiere del Torino Milinkovic-Savic, Milenkovic, Ilic, Samardzic, Kostic, Jovic e Vlahovic. Di seguito la lista completa.