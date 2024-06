Prosegue a Gelsenkirchen il gruppo C, sfida preceduta dagli scontri fra tifosi: 2 feriti e 6 arresti. La squadra di Stojkovic debutta con Vlahovic accanto a Mitrovic e Milinkovic-Savic a supporto. In porta c'è Rajkovic. Nessuna sorpresa per Southgate: spazio all'attacco stellare con Saka, Bellingham e Foden alle spalle di Kane. C'è Trippier al posto di Shaw. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD