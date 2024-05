Il ct dell’Olanda ha diramato la lista definitiva dei 26 convocati per l’Europeo, escludendo quattro giocatori che erano stati preconvocati a metà maggio: come previsto ci sono gli “italiani” De Vrij, Dumfries, Koopmeiners e Reijnders. Assente invece De Roon che si è infortunato con l’Atalanta. Il bolognese Zirkzee non era nemmeno stato chiamato tra i 30 preconvocati

Ronald Koeman in versione maestro di scuola che fa l’appello e chiama al microfono i 26 convocati dell’ Olanda per l’ Europeo . La federazione olandese con un video originale sui propri profili social ha deciso di annunciare così la lista dei calciatori convocati per Germania 2024 . Il ct della nazionale Oranje a metà maggio aveva diramato un elenco di 30 giocatori, escludendo a sorpresa il bolognese Zirkzee . Ora è arrivato il momento delle scelte e Koeman ha dovuto rinunciare a quattro dei suoi 30 preconvocati.

Olanda, 4 gli "italiani" del ct Koeman

Sono quattro i calciatori di Serie A che giocheranno l'Europeo per l'Olanda. I due interisti Dumfries e de Vrji, l'atalantino Koopmeiners e il milanista Rejinders. Ma nella lista dei 26 ci sono anche gli ex "italiani" De Ligt, Schouten e Wijnaldum. Gli esclusi dalla lista dei preconvocati sono dunque 4: il portiere Nick Olij, il centrocampista Quinten Timber, il terzino Ian Maatsen del Borussia Dortmund e il centrocampista dell’Atalanta De Roon, costretto a saltare per infortunio l’Europeo come già la finale di Europa League.