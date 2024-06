Croazia già in palla: 3-0 alla Macedonia del Nord

CROAZIA-MACEDONIA DEL NORD 3-0

10' e 45' Majer, 79' Pasalic

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Vida, Erlic (67' Pongracic), Sosa; Baturina (67' Pasalic), Kovacic (46' Sucic); Majer, Kramaric (55' Ivanusec), Perisic (59' Pjaca); Petkovic (59' Budimir). Ct. Dalic



MACEDONIA (3-5-2): Dimitrievski; Zajkov, Velkovski (73' Dimovski), Musliu; Ashkovski (56' Mitrovski), Atanasov (56' Kostadinov), Alimi, Elmas, Alioski; Miovski (66' Ristovski), Trajkovski (66' Churlinov). Ct. Milevski

Il 24 giugno, la sfida tra Italia e Croazia potrebbe essere decisiva ai fini del passaggio alla fase a eliminazione diretta di Euro 2024. La Croazia dimostra di essere già in palla e nell'amichevole contro la Macedonia del Nord non fa nemmeno troppa fatica a imporsi per 3-0. Dalic, per l'occasione, ha mischiato le carte, in attesa di avere tutti i suoi uomini migliori a disposizione. Tuttavia, il CT croato ha potuto testare le ottime condizioni di Lovro Majer, fantasista del Wolfsburg e autore della doppietta che ha spianato la strada ai croati.



Un tempo a disposizione per Kovacic, reduce dalla buonissima stagione con il Manchester City, quasi un'ora per l'ex interista Perisic sostituito poi da Pjaca. In attesa di Modric, reduce dalla Champions vinta con il Real, l'atalantino Pasalic, subentrato nella ripresa, ha poi chiuso definitivamente il punteggio sul 3-0. La sensazione è che la Croazia sia molto ben assortita ma ancora orfana di una prima punta in grado di far compiere il definitivo salto di qualità a una squadra che fa del talento nel palleggio la sua arma migliore.