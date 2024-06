Dal ritiro della Nazionale a Coverciano, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei cinque "numeri 10" che sono venuti a caricare la squadra in vista dell'Europeo: "Quando li ho chiamati nessuno mi ha detto di no, in due hanno preso degli aerei per esserci". In conferenza stampa poi ha confermato: "Gatti farà parte dei 26 e verrà in Germania"

