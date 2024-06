La squadra del Ct Favo vola in finale grazie a un gol di Coletta: 1-0 alla Danimarca. Appuntamento per mercoledì 5 giugno (ore 19.30 italiane) al Limassol Stadium con il Portogallo. Sarà la quarta finale della storia azzurra nella competizione dopo quelle del 2013, 2018 e 2019 (tutte perse)

La Nazionale Under 17 di Massimiliano Favo vola in finale degli Europei di categoria: davanti agli 840 spettatori accorsi all'Antōnīs Papadopoulos Stadium di Larnaca, gli azzurrini hanno battuto la Danimarca grazie a un gol di Coletta, classe 2007 della Roma. L'Italia tornerà in campo mercoledì 5 giugno (ore 19.30 italiane) al Limassol Stadium con il Portogallo che, nell'altra semifinale, ha battuto 3-2 in rimonta la Serbia all'AEK Arena. "Che emozione questa Italia - il commento del Presidente Gabriele Gravina -, complimenti a mister Favo e a tutti i ragazzi. Gli Azzurrini hanno dimostrato di essere una squadra di carattere con tanta qualità tecnica, caratteristiche fondamentali per continuare a sognare in grande". Sarà la quarta finale della storia azzurra nella competizione dopo quelle del 2013, 2018 e 2019 (tutte, purtroppo, perse)