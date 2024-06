Le parole del ct al termine del test vinto contro l'Under 20 azzurra: "Domani la lista dei 26, mi fido dei miei medici e mi hanno detto che Barella recupererà per la sfida all'Albania" TUTTE LE NOTIZIE DA COVERCIANO SULL'ITALIA

“La lista dei 26 la darò domani all'ora di cena”. Così il ct Luciano Spalletti ha parlato al termine del test amichevole a Coverciano vinto contro l’Under 20. “Per i 26 convocati c’è tempo fino al 7 giugno, perché dovrei darli oggi? Ci sono 2 o 3 cosettine mezze e mezze da valutare. Ad esempio oggi Meret si è fermato nel riscaldamento. E si capirà per lui meglio domani”. Ora 36 libere, per gli azzurri, che riprenderanno venerdì. ''Mi fido dei miei medici -ha poi proseguito il ct a proposito delle condizioni di Nicolò Barella- Mi hanno detto che è quasi certo che Barella riesca a recuperare per la gara con l'Albania''.

Spalletti: “Mi prendo tutto il tempo per decisione corretta” ''Mi prendo tutto il tempo per prendere la decisione più corretta, devo fare alcune valutazioni, comunque domani entro l'ora di cena penso di poter dare l'annuncio''. Così Luciano Spalletti in vista della decisione sulla lista ufficiale dei 26 giocatori per l'Europeo. “Cosa dirò a chi non porterò in Germania? Che mi dispiace - ha aggiunto il - Ho visto tutti a disposizione pur sapendo che qualcuno può restare fuori. Ho un gruppo splendido e questo gruppo è lo stesso cui ricorrerò anche in futuro. Chi non partirà si allenerà comunque''.

Spalletti: “Conte al Napoli? Mi fa piacere” “Mi fa piacere che a Napoli siano arrivati allenatori di un certo livello e di un certo valore. È segno che abbiamo lavorato bene, mi farebbe piacere rivedere il Napoli in alto. Io sono cittadino napoletano". Così il ct in conferenza a proposito dell'ufficialità di Antonio Conte al Napoli. "Non ho parlato con Di Lorenzo della sua situazione a Napoli -ha proseguito l'ex allenatore del Napoli- È un ragazzo maturo, conosce Napoli. Saprà cosa decidere del proprio futuro”.