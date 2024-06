Campioni 2021 Rewind, Speciale Mister Condò su Sky

Aspettando Euro 2024 - tutto da vivere live sui canali Sky Sport- al via le grandi produzioni originali a tema Europeo. Si parte il 7 giugno su Sky e su NOW con "Campioni 2021 Rewind. Speciale Mister Condò: storia di un trionfo". Condò celebra la straordinaria impresa dell’Italia agli Europei del 2021. Con la partecipazione di Roberto Mancini, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Luigi Donnarumma, Leonardo Spinazzola, Matteo Pessina A BREVE LA LISTA DEI 26 DELL'ITALIA: CHI RESTERÀ FUORI?

. Nei giorni in cui l’attesa per UEFA Euro 2024 entra nel vivo, tornano le Produzioni Originali di Sky Sport, in chiave europea, per rendere omaggio e celebrare l’appuntamento calcistico dell’estate. Nuovi speciali, con interviste e approfondimenti, ci accompagneranno in questo periodo: Campioni 2021 Rewind. Speciale Mister Condò: storia di un trionfo (da domani, 7 giugno); L’Uomo della Domenica - Discorso su due piedi: Luciano Spalletti, il maledetto toscano (dal 9 giugno); Storie di Europei di Federico Buffa insieme al direttore di Sky Sport Federico Ferri (dal 14 giugno); Federico Buffa Talks Zvonimir Boban (dal 21 giugno e dal 28 giugno).

Campioni 2021: Condò racconta il trionfo Azzurro Si inizia venerdì 7 giugno, con “Campioni 2021 Rewind. Speciale Mister Condò: storia di un trionfo” alle 19.45 e alle 24 su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW. Disponibile on demand. Il racconto di Paolo Condò, arricchito dalle testimonianze e dalla partecipazione di Roberto Mancini, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Luigi Donnarumma, Leonardo Spinazzola e Matteo Pessina, ripercorre la straordinaria impresa degli Azzurri nel 2021, nel contesto epocale in cui è stata realizzata, dopo il rinvio di un anno dell’Europeo a causa della pandemia.

Le parole di Mancini, Bonucci, Chiellini, Donnarumma, Spinazzola e Pessina Attraverso il linguaggio del calcio, motore di emozioni collettive, riaffiora uno dei periodi più intensi e significativi della nostra storia recente. Non solo un resoconto delle partite e delle vittorie, ma un viaggio emotivo attraverso giorni in parte rimossi dalla memoria collettiva, che hanno rappresentato incertezza e sofferenza, ma in cui il mondo dello sport è stato in grado di offrire momenti di speranza e gioia. Protagonista indiscussa, la Nazionale Italiana di Roberto Mancini, una squadra ricostruita con cura e passione, rifondata dopo la delusione dell’esclusione Mondiale sulle due colonne portanti della difesa Bonucci e Chiellini, su giovani talenti come Donnarumma e Chiesa, su profili inattesi, come Matteo Pessina, che senza il rinvio causato dalla pandemia, forse non avrebbero preso parte alla competizione, e giocatori come Spinazzola, inseriti nella top team UEFA al termine del torneo, nonostante il grave infortunio occorsogli ai quarti. Dalle interviste esclusive coi protagonisti realizzate da Valentina Campus, Giorgia Cenni, Sara Cometti, Peppe Di Stefano, Marco Nosotti e Silvia Vallini emerge chiaramente il clima di squadra solida e coesa abilmente costruito da Mancini e dal suo staff, che ha permesso ad ogni giocatore di saper rispondere alle avversità e alle sfide con intelligenza e cuore.

Il culmine del viaggio è rappresentato dalla finale a Wembley, indimenticabile. Un tempio che nel 1992 aveva visto versare lacrime amarissime al Ct e a gran parte del suo staff, sconfitti con la Sampdoria nella storica finale di Coppa Campioni, ma che ventinove anni dopo ha offerto loro la possibilità di una straordinaria redenzione, culminata nel sublime e tenerissimo abbraccio tra i due amici fraterni, Mancini e Vialli. E proprio a Gianluca è dedicato il ricordo più tenero e struggente di tutti gli intervistati. La vittoria contro l'Inghilterra, in casa loro, è stata non solo un successo sportivo, ma anche un simbolo di rinascita e unità per un intero Paese. “Campioni 2021 Rewind. Speciale Mister Condò: storia di trionfo” vuole essere la cartolina celebrativa di quel successo, un omaggio a quel gruppo di uomini che ci hanno fatto sognare e a coloro che, nonostante tutto, hanno continuato a credere nel ritorno alla normalità.