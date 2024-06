Buffon: "Barella può fare come Gattuso nel 2006"

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato delle condizioni di Barella in occasione del Festival della Lega Serie A: "Le sue condizioni ci preoccupano un po', ma non eccessivamente: diciamo che lo aspettiamo con grande ansia". Buffon ha aggiunto: "Nicolò può fare lo stesso percorso di Rino al Mondiale 2006: volevano spedirlo a casa perché non stava bene e poi sappiamo com’è andata"

Da Acerbi a Scalvini, il ct Spalletti ha già dovuto rinunciare a diversi giocatori in vista dell’Europeo che scatta il prossimo 14 giugno. La speranza è di poter mantenere questo gruppo, senza rinunciare ad altri giocatori. Eppure le condizioni di Nicolò Barella sono da tenere sotto controllo, come ha confermato anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in occasione del Festival della Lega Serie A che si è svolto a Parma: "Le condizioni di Barella ci preoccupano un po', ma non eccessivamente: diciamo che lo aspettiamo con grande ansia". In questi giorni dovrebbe svolgere gli esami per valutare la sua situazione. Presente sul palco anche Buffon, che ha subito aggiunto: "Ho fatto a Barella e ai ragazzi l’esempio di Gattuso nel 2006, volevano spedirlo a casa perché non stava bene e poi sappiamo com’è andata. Può fare lo stesso percorso di Rino in quel Mondiale".