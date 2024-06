L'attaccante classe 2008 è stato votato il miglior giocatore dell'Europeo Under 17 dagli osservatori tecnici della Uefa. Per Camarda anche una doppietta nella finale con il Portogallo e il premio di miglior marcatore del torneo, tenendo conto anche delle fasi di qualificazione ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Ha trascinato l'Italia verso la conquista del primo Europeo Under 17 della sua storia ed è stato eletto Player of The Tournament dal panel di osservatori tecnici della Uefa. Francesco Camarda è stato il protagonista assoluto del cammino della squadra del Ct Favo: l'attaccante è stato anche il miglior realizzatore dell'Europeo, comprendendo anche le fasi di qualificazioni, con 8 reti complessive. Le più importanti le due realizzate in finale contro il Portogallo (battuto 3-0), che hanno portato l'Italia Under 17 sul tetto d'Europa. leggi anche Italia, ecco chi sono i campioni d'Europa Under 17

"Dedico questo premio alla mia famiglia" Con un comunicato, la Figc ha raccontato la gioia di Camarda dopo l'Europeo: "È un’emozione fortissima, siamo contentissimi, questa squadra è una famiglia, diamo tutto l’uno per l’altro e il risultato è una conseguenza di questo. Vincere il torneo era per noi un sogno e un grande obiettivo, esserci riusciti è speciale, reso ancora più bello dall’averlo fatto con la maglia dell’Italia addosso. Dedico questa vittoria e il premio di miglior giocatore alla mia famiglia, alle persone che mi vogliono bene e che ci hanno sostenuto e ovviamente a tutta la squadra, senza cui tutto questo non sarebbe stato possibile".



Camarda, tutto fatto per il rinnovo con il Milan Oltre che per lo splendido percorso con l'Italia Under 17, Camarda può essere contento anche per l'accordo raggiunto con il Milan. Nelle prossime ore, infatti, il talento classe 2008 firmerà un prolungamento di contratto fino al 2027. 16 anni compiuti lo scorso 10 marzo, l'attaccante ha fatto parlare di sé per le prestazioni e le reti realizzate nelle giovanili del Milan, che ho hanno portato anche a diventare il più giovane esordiente di sempre nella storia della Serie A (15 anni e 260 giorni).