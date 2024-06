Brutto contrattempo per la Polonia e per Arkadiusz Milik. Durante l'amichevole contro l'Ucraina, l'attaccante della Juve è dovuto uscire dopo un minuto di gioco per un problema al ginocchio. Durante un contrasto con il genoano Malinovskyi, il centravanti ha poi messo male la gamba sinistra a terra ed è rimasto dolorante sul campo, soccorso dallo staff medico e dai suoi compagni di squadra. Subito si è resa evidente la necessità di essere sostituito. A fine partita è arrivato il verdetto temuto: l'attaccante salterà l'Europeo per la seconda volta consecutiva dopo l'edizione giocata nel 2021.