Vietato sbagliare a Berlino, dove si affrontano le due squadre sconfitte all'esordio nel gruppo D. Probierz rinuncia ancora inizialmente a Lewandowski: giocano Buksa e Piatek. Spazio anche agli altri 'italiani' Zielinski, Szczesny, Zalewski e Dawidowicz. Rangnick rilancia Arnautovic e cambia i centrali di difesa: ecco Lienhart e Trauner. Diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD