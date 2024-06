Un gol di Frattesi decide l'ultima amichevole dell'Italia prima di Europ 2024. Lui, Donnarumma e Cambiaso i migliori in campo contro la Bosnia. Fra le note positive per Spalletti anche la prova di Buongiorno e in gerenale del terzetto difensivo. Le pagelle di Fabio Caressa

