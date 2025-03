Prime prove di formazione per Spalletti in vista dei quarti di andata di Nations League, contro la Germania, in programma giovedì. La certezza è il 3-5-1-1, con qualche ballottaggio da sciogliere nelle prossime ore. Da valutare il recupero di Cambiaso e Zaccagni che, a due giorni dal match di San Siro, non si sono allenati coi compagni: intanto il Ct ha convocato anche Bellanova

