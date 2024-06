Pavard: "L'Inter come una famiglia, tifosi super"

Lunedì l’esordio della Francia a Euro 2024 con l'Austria. In conferenza hanno parlato Pavard e Giroud. L’ex milanista ha avuto belle parole per il compagno di nazionale Thuram: “Come un fratello, anche se è interista: non c’è competizione”. Anche Pavard ha parlato della sua squadra di club: “All’Inter ho scoperto una famiglia, i tifosi meritano di vincere dei titoli. L’Italia? È tra le favorite”. I due hanno rivolto un invito ai francesi: "Andiamo tutti a votare" TUTTE LE NOTIZIE SU EURO 2024

"Sono molto contento. A Milano sto veramente bene: ho scoperto una vera famiglia, un grande club con tifosi super. Per me era, la scorsa estate, arrivato il momento di cambiare aria". Così, in conferenza stampa, dal ritiro della Francia, in vista dell'esordio agli Europei lunedì sera contro l’Austria, il difensore francese dell'Inter Benjamin Pavard. "Siamo riusciti a vincere lo scudetto: i tifosi lo meritavano. In Germania sono arrivato a 19 anni, ho avvertito subito il "rigore" tedesco. Devi dare il massimo lì: ho passato anni meravigliosi e ho vinto tanto. Questo mi ha davvero aiutato. Non hanno paura a lanciare i giovani in Germania; in Francia invece c'è meno fiducia. Mi hanno aiutato come uomo e come calciatore. Non esistono giornate libere, si lavora sempre", ha aggiunto il difensore nerazzurro. "Gli Europei? Attualmente non sono tra i titolari della Francia ma resto positivo, mi farò trovare pronto. Mbappé è un grande giocatore e farà un grande torneo. L'Italia ha vissuto un momento difficile ma ora ha cambiato allenatore. Hanno ottimi giocatori, tra cui alcuni miei compagni dell'Inter, e sono tra i favoriti per la vittoria".

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Giroud: “Thuram un fratello, non c’è competizione” “Marcus è interista ma è un fratello". Olivier Giroud sorride in conferenza stampa, parlando del compagno di nazionale Marcus Thuram, attaccante come lui e fino a poche settimane fa avversario nel derby di Milano. “Ho parlato con Lilian che ha avuto belle parole per me, c’è rispetto. E io ho rispetto di lui e di suoi figlio, Marcus sarà uno di quelli che in futuro avranno un posto in nazionale. Io sono qui per sostenerlo, non c’è competizione, con buon umore. Io posso aiutarlo e comunque prima o poi si deve passare il testimone”.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Pavard e Giroud: “Andiamo tutti a votare" "Dobbiamo andare tutti a votare". Questo l'appello lanciato dal difensore della Francia Benjamin Pavard a proposito delle elezioni legislative anticipate del 30 giugno e 7 luglio, durante Euro 2024. "Se ho un consiglio da dare ai francesi è di andare a votare, un tasso di astensione che sfiora il 50% (per gli europei, ndr), non è normale" ha aggiunto l'ex attaccante del Milan Olivier Giroud, parlando in conferenza stampa a Paderborn, dove si trova il campo base dei Blues. Ieri anche l'attaccante Ousmane Dembélé e il difensore Ferland Mendy avevano incoraggiato i francesi a votare. La Federcalcio francese sta cercando di mettere giocatori e dirigenti della squadra francese in grado si votare presso il consolato di Düsseldorf, a circa due ore di macchina da Paderborn. "Certamente è una cosa che riguarda tutti noi. Dobbiamo andare tutti a votare, è davvero molto importante" ha aggiunto Pavard, difensore dell'Inter. "Non fornirò dettagli sulle mie inclinazioni politiche o altro, sono qui per parlare di calcio e basta", ha aggiunto Giroud, assicurando che la situazione politica in Francia "non ha alcun impatto sulla nostra preparazione" agli Europei 2024”