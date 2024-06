A Dusseldorf si sfidano Austria e Francia. Grande attesa per vedere all'opera i Bleus di Deschamps che recupera sia Theo che Rabiot, entrambi dal 1'. Attacco pesante con Thuram, Mbappé, Dembelé e Griezmann. Rangnick sceglie Gregoritsch in avanti: Arnautovic in panchina. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD