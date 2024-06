Sylvinho: "Gara decisiva per l'Italia non per noi"

Alla vigilia della sfida con la nazionale di Spalletti, le parole del ct dell’Albania: “E’ decisiva per l’Italia, non per noi. Siamo migliorati ma l’Italia è forte, ci proveremo”. “Non siamo qui in vacanza” gli fa eco il capitano Djimsiti, che ha parlato del suo compagno all’Atalanta Scamacca: “Ha fatto un lavoro molto importante, quando è arrivato non era quello visto negli ultimi mesi. Merito suo se ha ascoltato Gasperini che lo ha migliorato”

“Per l’Italia è già una gara decisiva, per noi no”. Alla vigilia della sfida d’esordio all’Europeo, il ct dell’Albania Sylvinho prova a scaricare la tensione ai suoi. “Noi andiamo a giocare e a provarci: riconosciamo la grandezza dell’Italia e del suo allenatore. Contro l’Italia è una gara molto difficile da prevedere, gli azzurri sono forti. Noi abbiamo migliorato tanto ma l’Italia è forte. Io sono brasiliano e quando si parla d’Italia ricordo il 1982, ho pianto tanto lì. La nazionale italiana è una squadra forte, abituata a giocare Europei e Mondiali, l’allenatore non è forte ma fortissimo, è una gara tosta, difficile ma siamo qui e dobbiamo provarci. Anche Spagna-Croazia è importantissima, per chi vuole passare non c’è tempo. Io ricordo col Brasile come collaboratore nel 2018, abbiamo pareggiato con la Svizzera e la seconda gara col Costa Rica era già difficilissima. All’Europeo come al mondiale può succedere di tutto, tutte le gare sono decisive”. Il ct brasiliano dell’Albania ha ricordato anche il suo passato all’Inter, da collaboratore di Roberto Mancini: “Roberto non lo sento da sei mesi, ha vinto l’Europeo con l’Italia che è ancora campione in carica, hanno fatto un grandissimo lavoro. Io ho imparato tantissimo in Italia, è stata molto bella l’esperienza con Roberto all’Inter e dopo a Coverciano, il campionato, la tattica, tutto molto bello. Io conoscevo tantissimo il possesso palla in Spagna, ho fatto percorso in Inghilterra, calcio veloce e transizioni, ma l’Italia mi ha vedere tanto, il calcio italiano è bello da giocare, si impara tantissimo”.