Gara d'esordio per Italia e Albania nella prima giornata del gruppo B di Euro 2024. Si gioca nello stadio del Borussia Dortmund. Barella e Frattesi giocano dal 1'. In difesa c'è Calafiori. Riferimento offensivo Scamacca. Sylvinho sceglie Ajeti per la difesa, giocano Bajrami e Asllani. Broja punta centrale. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD alle 21.