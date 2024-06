Euro 2024, le partite di oggi

Tre le partite da seguire oggi sui canali Sky e in streaming su NOW . Si parte alle 15 con Ungheria e Svizzera da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Alle 18 Spagna-Croazia e alle 21 ecco l'esordio dell'Italia contro l'Albania. Entrambe in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251

Dopo la partita inaugurale di ieri, inizia l'Europeo dell'Italia di Spalletti. Ma prima di vedere in campo gli Azzurri, oggi si giocano altre due partite. Alle 15 in campo Ungheria e Svizzera (Girone A): gara da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Lorenzo Minotti. Alle 18 è il turno di Spagna-Croazia (Girone B), live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena; a bordocampo Valentina Mariani. A chiudere la giornata, alle 21 ecco Italia-Albania (Girone B), live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi; a bordocampo Giorgia Cenni, Peppe Di Stefano, Marco Nosotti e Riccardo Re. Padrona di casa dello studio sarà Federica Masolin, che condurrà direttamente sul campo i pre e post partita dagli stadi tedeschi in occasione dei match dell’Italia. Dalle 20 e dalle 23 da non perdere dunque, 'Sky Euro Show' con Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Gianluca Di Marzio.