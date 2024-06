Rossi: "Primo tempo molto brutto, troppo passivi"

L'analisi del commissario tecnico italiano dopo la partita persa 3-1 contro la Svizzera: "Il primo tempo è stato molto brutto e siamo stati troppo passivi. Non voglio puntare il dito contro nessuno, sono io l'allenatore e mi assumo le responabilità. Per me è frustrante aver preso gol in quel modo a fine partita. Abbiamo faticato a comunicare tra di noi". Szoboszlai: "Troppi errori, non si può scendere in campo pensando di ricevere 3 punti in regalo"

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura a Euro 2024 dell'Ungheria di Marco Rossi. La nazionale del commissario tecnico italiano è stata sconfitta 3-1 dalla Svizzera nella prima giornata del gruppo A. "Il primo tempo è stato molto brutto, siamo stati troppo passivi. Non voglio puntare il dito, sono l'allenatore e mi assumo le responsabilità", ha esordito Rossi nel post partita. "Quando eravamo sul 2-1 siamo andati vicini a segnarne un altro con il tiro di Varga, ma loro hanno usato la loro esperienza rallendando il gioco. Per me è frustrante aver preso gol in quel modo a fine partita". In chiusura una battuta sugli errori: "È difficile correggere il tipo di sbavature che abbiamo commesso, ma fanno parte del gioco. Abbiamo faticato a comunicare tra di noi per il modo in cui i loro attaccanti stavano giocando".