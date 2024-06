Alle 18 si sfidano le altre due squadre del girone dell'Italia: nella Spagna novità Cucurella sulla sinistra per Grimaldo. Out Laporte in difesa, gioca Nacho. Fabian Ruiz a centrocampo e Morata davanti. Nella Croazia centrocampo Kovacic-Brozovic-Modric, in avanti Budimir. Partita live alle ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

ALLE 21 ITALIA-ALBANIA, LE NEWS IN DIRETTA