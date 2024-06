Il ct dell’Inghilterra ha parlato in vista del debutto contro la Serbia: "Siamo qui per vincere, per fare qualcosa che l’Inghilterra non ha mai fatto. Dobbiamo essere eccezionali per avanzare nel girone". Il ct serbo Stojkovic, invece individua in Bellingham l'uomo più pericoloso: "Parliamo di un futuro pallone d’oro" LE PROBABILI FORMAZIONI

Giornata di vigilia per Serbia-Inghilterra, in campo domenica 16 giugno alle ore 21.00 alle Veltins-Arena di Gelsenkirchen. Grande curiosità per vedere l’Inghilterra di Gareth Southgate che, intervenuto in conferenza, ha spiegato le sue sensazioni in vista del debutto a Euro 2024: "Tutto ciò che ho fatto sarà giudicato solo su questo torneo, se vinco o no, è il calcio. Siamo qui per vincere, per fare qualcosa che l’Inghilterra non ha mai fatto". Poi, sul tema della difesa, vista come punto debole della sua nazionale: "Dobbiamo difendere di squadra, abbiamo giocatori diversi dagli ultimi tornei ma esperti. Abbiamo visto la forza della Germania e della Spagna. Dobbiamo essere eccezionali per avanzare nel girone e avere l'opportunità di andare oltre". Venendo agli infortunati, però, arrivano buone notizie: "Stones ha totalmente recuperato. Shaw, invece, ci sarà ma solo per un pezzo di partita". Mentre sull’attacco, in particolare su Bellingham: "Dal mio punto di vista, è un giocatore giovane e uno dei tanti molto importanti nella squadra del Real Madrid. In questa squadra, quel carico è distribuito. Ha una mentalità fantastica e la capacità di adattarsi. È fantastico avere i giocatori di talento che abbiamo, ma spetta a tutti farlo fare la loro parte".

Kane: "Dobbiamo restare calmi e giocare come sappiamo" Insieme a Southgate, presente in conferenza stampa anche Harry Kane, punto di riferimento in attacco per l’Inghilterra: "È stato difficile accettare ciò che è successo nell’ultimo Europeo ma dobbiamo solo stare calmi e giocare come sappiamo". L’attaccante del Bayern, nonostante i tanti gol, anche quest’anno non ha conquistato il tanto atteso primo trofeo in carriera: "Fa parte del calcio, io sono orgoglioso di quello che ho fatto ma so che posso ancora fare tanto, a partire da questa opportunità". Sulla Serbia, invece: "E' una partita molto dura e con loro tutto può succedere".

Stojkovic: "Bellingham l'uomo chiave, sarà pallone d'oro" In casa Serbia, il ct Dragan Stojkovic ha individuato in Bellingham l’uomo chiave dell’Inghilterra e pensa che fermarlo sarà la chiave per far sì che la sua squadra possa sorprendere quella di Southgate. "Penso che Bellingham sarà un futuro pallone d'oro – ha detto. È impressionante quello che mostra con la maglia del Real Madrid: è molto giovane ma così potente. Non possiamo concedergli troppo spazio o tempo libero per penetrare nello spazio davanti a lui. È sicuramente un giocatore molto importante per l'Inghilterra. È davvero impressionante, incredibile, il suo rendimento per un ragazzo così giovane. Un bene per l'Inghilterra e un male per noi, ma faremo del nostro meglio per controllare questo tipo di situazioni". La sfida di domani a Gelsenkirchen è stata dichiarata ad alto rischio dalla polizia per il timore che gli ultras serbi possano scontrarsi con le decine di migliaia di tifosi dell'Inghilterra che si sono recati nel nord-ovest della Germania. Stojkovic ha però smentito i timori: "Sono sicuro che il match di domani sarà un'opportunità per tutti di godersi la partita, sia per i tifosi inglesi sia per quelli serbi. Il calcio è qualcosa di speciale per le persone e sono sicuro che i tifosi di entrambe le squadre saranno molto felici di essere allo stadio domani".