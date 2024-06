Pomeriggio sfortunato per Lukaku, che si è visto annullare due gol dal Var nella sconfitta del Belgio con la Slovacchia. In particolare la seconda rete è stata negata anche grazie a un chip all'interno del pallone, installato proprio per rilevare i falli di mano: ecco come è stato riscontrato il tocco di Openda, che all'87' aveva servito l'assist del pareggio a Romelu. Tutto inutile, però, per merito della tecnologia

COME FUNZIONA IL CHIP NEL PALLONE