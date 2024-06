Non solo Mbappé, quando lo sport in Francia è politica

L'appello del capitano della Francia Kylian Mbappè ("Votate contro gli estremisti") arriva dopo quello di Marcus Thuram e rappresenta solo l'ultima presa di posizione in ordine di tempo da parte del calcio (e dello sport in generale) francese nei confronti della politica

Duplice premessa: la Francia non è l’Italia, e viceversa. Nel calcio, e più in generale nello sport, ancora di più. Tautologie? Nì. Improbabile, per non dire “impossibile”, pensare di poter assistere da noi, specie alla vigilia del debutto della Nazionale a un grande torneo, a una conferenza stampa come quella tenuta dal capitano dei Bleus Mbappé – si badi bene: il capitano – prima dell’esordio a Euro 2024 contro l’Austria. O, se è per questo, l’altro (accorato) appello alla Nazione – mai come oggidì con la maiuscola – del sodale Marcus Thuram, figlio di papà Lilian che qualcosina d’impatto su certi temi l’ha detta e soprattutto scritta. Eppure, paradossalmente ma non troppo, in patria hanno fatto (molto) meno rumore che fuori. Forse perché oltralpe ci sono abituati? Nì. approfondimento Mbappé: "Fermiamo gli estremisti, andate a votare"

Il precedente di Zizou nel 2002 Per raccapezzarcisi, la Francia bisogna – un po’ – conoscerla, meglio se avendola vissuta. Abitandoci. Almeno per un po’. Già quasi un quarto di secolo fa, nell’aprile 2002, come riporta oggi in una paginata L’Équipe c’era stato un precedente – e che precedente – con un altro monumento nazionale del football tricoloeur. Nientemeno che sua maestà Zinédine Zidane. Già idolo decisivo con la doppietta al Brasile per il titolo mondiale in casa del 1998 e non ancora né capitano dei Bleus, né reprobo angelo/diavolo espulso per la testata a Materazzi nella finale di Berlino 2006. Si era, nell’aprile 2002, al secondo turno delle presidenziali. E non alla vigilia di una partita della nazionale. Ma la presa di posizione di Zizou fu altrettanto forte, seppure o forse ancora di più, in un’èra sì già con internet imperante ma comunque pre-social. Zizou, emblema e vera bandiera della Francia BBB (black-blanc-beur), mise in guardia il Paese da «les conséquences très graves» dell’astensionismo o del voto al Front National, «un parti qui ne correspond pas du tout aux valeurs de la France».

Dhorasoo e i calciatori che “non perdono mai” in politica Per restare ai calciatori con l’intelligenza e il coraggio per schierarsi, non si può non citare il contributo di Vikash Dhorasoo, pedatore-documentarista dalla testa persino più raffinata dei pur buoni ma non buonissimi piedi. Dieci anni dopo il suo addio al calcio, l’ex milanista ha raccontato il proprio viaggio nel mondo del pallone. Sempre montanellianamente voce fuori del coro, Vikash, classe 1973, è cresciuto «a Le Havre nel quartiere multietnico di Caucriaville, tra effluvi di curry e fritture». Francese di seconda generazione, normanno-mauriziano di origini indiane, anticapitalista – «anche se nel calcio le persone di sinistra sono una manica di stronzi» –, nel suo libro Comme ses pieds (“Con il piede giusto”, nell’edizione italiana del 2017, pubblicata da 66thand2nd) sostiene come Emmanuel Macron sia schiavo del sistema capitalista, con un’oligarchia spacciata per democrazia. E che i (grandi) calciatori come lui non perdono mai, perché «se a vincere è la destra è contento il mio portafoglio, se a vincere è la sinistra trionfano i miei princìpi».

Kylian e i suoi fratelli Zidane, Dhorasoo e Mbappé però sono soltanto l’élite più nota e popolare di un substrato di sensibilità civica e civile, prima ancora che personale e politica, che alberga nel corpo e nella mente di campioni sportivi appartenenti a una nazione che non è, e forse mai sarà, come la nostra. E viceversa. In Francia si apre oggi ufficialmente la campagna elettorale per le legislative anticipate del 30 giugno e del 7 luglio, convocate dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron, dopo la sconfitta del suo partito (Renaissance, noto fino al settembre 2022 come La République En Marche!) alle europee. Più di sessanta personalità dello sport francese hanno invitato, sul sito de L’Équipe, a votare contro l’estrema destra. Tra questi, oltre allo stesso Dhorasoo, ex atlete come la velocista Marie-José Pérec e l’ostacolista Monique Ewanje-Epée, gente di mare come la velista Isabelle Autissier e il regatante d’altura François Gabart, altri illustri ex come i rugbisti Serge Betsen e Fulgence Ouedraogo o il tennista Yannick Noah. Come il capitano della nazionale, per di più alla vigilia della «importante partita con l’Austria, ma ci sono situazioni anche più importanti», anche tutte quelle personalità dello sport hanno invitato i francesi e «soprattutto le giovani generazioni» a votare alle elezioni legislative. Come ha ribadito Mbappé col suo vocione, sempre montellianamente fuori del coro e auspicando abbia «il maggior peso possibile», a sostegno dell’amico e compagno Marcus Thuram, «contro gli estremismi, ormai alle porte del potere». E per difendere «i valori della diversità, della tolleranza, del rispetto». Nella speranza che «saremo ancora orgogliosi di indossare questa maglia dopo il 7 luglio». Niente a che vedere con la finale del 14, perché – in Francia – non c’è solo un capitano.