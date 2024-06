Brutta botta per Kylian Mbappé dopo la prima gara della sua Francia agli Europei. Contento per la vittoria sull'Austria, arrivata grazie all'autogol di Wober 'provocato' proprio dal prossimo attaccante del Real Madrid, l'attaccante francese è stato però costretto a uscire al 90' per un duro colpo al naso dopo uno scontro fortuito con Danso . Il giocatore è stato sostituito da Giroud. Sicura, a guardare le immagini, la rottura del naso. Secondo quanto riportato da "L'Equipe" Mbappé è stato trasportato all'ospedale universitario di Düsseldorf, dove sarà sottoposto a un'operazione per ridurre la frattura. Il quotidiano francese, su X, ha pubblicato un video in cui Mbappé lascia lo stadio in ambulanza.

La dinamica dell'infortunio

È avvenuto tutto nei minuti finali. Mbappé, su un cross dalla sinistra, è andato per staccare di testa ma ha finito per colpire la spalla del possente difensore austriaco Danso. Il transalpino è rimasto subito a terra, mentre gli avversari erano già partiti in contropiede con Wimmer. È stato lo stesso portiere dell'Austria, Pentz, a richiamare lo staff medico dei Bleus: un duro contrasto per Mbappé. Il classe 1998 è anche rientrato in campo, in maniera irregolare (senza l'autorizzazione dell'arbitro), e ha preso per questo l'ammonizione prima di lasciare il campo a Giroud.