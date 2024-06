Se gioca titolare, segna. Se tira in porta, segna. Non sono iperboli ma semplici statistiche per Arda Guler: il teenager col passaporto da futura star del calcio. L'ha risolta lui la prima partita del girone per la Turchia di Montella, e lo ha fatto da campione, mettendosi in proprio e regalando una perla rara ai tantissimi connazionali che vivono in Germania e che hanno riempito lo stadio di Dortmund: controllo e tiro all'incrocio dei pali, a 118 km/h, imparabile. Un tiro, un gol. È bastato quello. Basta sempre quello ad Arda Guler, uno che col Real Madrid in Liga ha fatto sei tiri in porta e ha segnato sei gol.