Più di 500mila studenti italiani mercoledì 19 giugno affronteranno gli esami di maturità: gli Azzurri di Euro 2024 hanno voluto mandare un video di incoraggiamento per tutti i giovani maturandi. "Godetevi questo momento perché vi rimarrà nel cuore", consiglia Cambiaso. "Cultura e studio aprono la mente", afferma Buongiorno, laureato in Economia Aziendale

È la notte prima degli esami per 526.317 ragazzi italiani che domani affronteranno gli esami di maturità . Gli Azzurri , impegnati ad Euro 2024, hanno voluto mandare un in bocca al lupo ai giovani studenti di tutta Italia tramite i canali social del Ministero dell'Istruzione e del Merito e le telecamere di Vivo Azzurro TV.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Cambiaso: "Questo momento vi rimarrà nel cuore"

"Godetevi questo momento perché vi rimarrà nel cuore. Lasciatevi andare, non abbiate paura e non siate timorosi", consiglia Andrea Cambiaso ricordando il suo esame di maturità, "Quello della maturità è un ricordo bello, la fine di un percorso di studi che ho portato a termine grazie ai miei genitori e di cui vado fiero. Sottolineo che è importantissimo finire gli studi: può dare uno spazio diverso alla mente, soprattutto a chi come noi è molto concentrato sul pallone".