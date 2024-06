“Mi sono appena svegliato, sono le 4 di mattina e sto congelando in questo stadio...". Lo stadio è l'AufSchalke arena di Gelsenkirchen, dove la sera prima l'Inghilterra ha debuttato nell'Europeo vincendo 1-0 contro la Serbia. Lui è un tifoso inglese, era lì allo stadio a tifare Inghilterra. Forse il gol l'ha visto. O forse no. Racconta di essersi ubriaco e poi... buio. Si è risvegliato la mattina dopo da solo sui gradoni gelidi dello stadio. Un video che ha fatto il giro del web, surreale come il fatto che nessuno degli addetti se ne sia accorto!