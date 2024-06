L'Inghilterra va a caccia di un posto negli ottavi di finale. Southgate conferma la stessa squadra rispetto all'undici di partenza con la Serbia. Kane unica punta, Saka, Bellingham e Foden alle spalle. Un cambio per Hjulmand: gioca Maehle sulla sinistra. Confermato Wind con Hojlund in attacco. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

SPAGNA-ITALIA, L'AVVICINAMENTO LIVE