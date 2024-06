Capolavoro di Xherdan Shaqiri nella seconda giornata del gruppo A di Euro 2024 . Il calciatore svizzero ha permesso alla sua nazionale di pareggiare la gara contro la Scozia , terminata 1-1, grazie a un vero e proprio eurogol. L'ex calciatore dell'Inter, schierato titolare da Yakin, al 26' si è avventato su un retropassaggio sbagliato di Ralston e ha lasciato partire un tiro di prima intenzione da fuori area che si è infilato sotto l'incrocio dei pali . Non è la prima volta che Shaqiri delizia il pubblico con queste prodezze: negli ottavi di finale di Euro 2016 aveva pareggiato il match contro la Polonia grazie a una magia in rovesciata all'82'.

Un breve passato in Serie A per Shaqiri

Nel febbraio 2022 Shaqiri ha deciso di salutare l'Europa per trasferirsi a Chicago, in MLS. Lo svizzero classe '91 ha anche un passato in Italia: nella stagione 2014/15, infatti, ha vestito la maglia dell'Inter con la quale ha realizzato 3 gol in 20 presenze in soli 6 mesi.