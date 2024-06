Il commissario tecnico francese ha parlato su Sky Sport della presenza di Mbappé contro l'Olanda dopo la frattura del setto nasale rimediata contro l'Austria: "Si è allenato, vedremo. Faremo di tutto con lo staff medico per averlo a disposizione venerdì sera"

Kylian Mbappé potrà scendere in campo contro l'Olanda? E' questa la domanda più ricorrente delle ultime ore dopo la frattura del setto nasale rimediata dal francese contro l'Austria. A dare una risposta ci ha pensato direttamente Didier Deschamps, Ct de Les Bleus, che giovedì pomeriggio è intervenuto su Sky Sport: "Mbappé si è allenato sia ieri che oggi. Vedremo, faremo di tutto con lo staff medico per averlo a disposizione venerdì sera". Poi ha proseguito: "Ci tiene ad esserci come tutti gli altri giocatori. Ha avuto questo brutto infortunio, anche se è meglio farsi male al naso piuttosto che a un piede, un ginocchio o una caviglia. Le cose stanno andando bene".