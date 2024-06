Entrambe vittoriose all'esordio, Olanda e Francia si giocano il primo posto nel gruppo D. Mbappé, dopo la frattura al naso rimediata contro l'Austria, parte dalla panchina. Thuram si sposta al centro del tridente, Griezmann avanza in attacco e a centrocampo c'è l'inserimento di Tchouameni. Nell'Olanda ancora fiducia a Depay in attacco, con l'inserimento di Frimpong dal 1'. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD