Contro la Turchia Cristiano Ronaldo ha fornito a Bruno Fernandes un assist, rinunciando a una rete che avrebbe potuto comodamente segnare. L'insolito altruismo del portoghese potrebbe avere una spiegazione: il passaggio vincente gli ha permesso di diventare il giocatore col maggiore numero di assist nella storia degli Europei. Anche se così facendo ha rinunciato a due altri record. Almeno per ora...

Il terzo gol del Portogallo contro la Turchia è stato realizzato da Bruno Fernandes su assist di Cristiano Ronaldo, che nonostante potesse comodamente calciare verso la porta ha preferito servire il compagno di squadra. Un passaggio che ha permesso a CR7 di diventare il giocatore con più assist nella storia degli Europei (7) scavalcando i ceco Poborsky, mentre già detiene quello del maggior numero di reti (14). Questo potrebbe spiegare l'insolito altruismo del portoghese. Ma è anche vero che fornendo l'assist al compagno di squadra il fuoriclasse portoghese ha rinunciato a due primati (che però può ancora realizzare): sarebbe diventato il primo calciatore ad andare in gol in sei edizioni degli Europei e avrebbe tolto a Ivica Vastic il record di più anziano marcatore della storia del torneo: il croato, naturalizzato austriaco, segnò a 38 anni e 257 giorni in Austria-Polonia dell'Europeo del 2008. Cristiano Ronaldo ha invece compiuto 39 anni lo scorso 5 febbraio.