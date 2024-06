Il Portogallo già primo nel girone e qualificato agli otttavi vuole concludere al meglio questa prima fase a Euro 2024. La Gerogia ha bisogno di una vittoria. Martinez conferma Ronaldo, gioca Conceiçao dal 1' con Joao Felix. Sagnol si affida alla qualità di Kvaratskhelia. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

