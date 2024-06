Il difensore albanese ha parlato a Sky in vista della sfida della sua Nazionale contro la Spagna: "Sono abituato, anche grazie all’Atalanta, a queste grandi gare. Domani sarà fondamentale e conterà solo il risultato. La Spagna è tra le favorite per il titolo: sta molto bene, ma sta a noi per cercare di fare una storia diversa. Abbiamo un bel mix di giocatori tra giovani ed esperti. Contro la Croazia abbiamo fatto bene e il pareggio ci sta parecchio stretto, ma ora pensiamo alla Spagna"

